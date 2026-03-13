Atelier philo Est-il raisonnable de réserver aux Etats la responsabilité de construire la paix ? Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Atelier philo Est-il raisonnable de réserver aux Etats la responsabilité de construire la paix ?

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

La réflexion sur la thématique de la paix est en lien avec l’actualité et nous permettra de trouver ensemble une définition des aspects intellectuels et pratiques de cette notion.

Cette saison des animations philo, ateliers et conférences, sera consacrée à la réflexion sur la paix ; nous avons pensé que, au-delà de sa criante actualité, cette thématique était strictement liée à la réflexion sur l’individu et l’individualisme que nous avons affrontée la saison précédente on peut en effet penser que la valorisation de l’individu soit un obstacle supplémentaire à la construction de la paix.

Il semble que la technique et la science, qui dominent le début du troisième millénaire, apportent plus de moyens à la solution militaire des conflits qu’à la paix ; la philosophie peut, peut-être, reprendre la parole et s’interroger sur l’inévitabilité de cette destinée et mettre au contraire en évidence les limites de l’approche techno scientifique des questions concernant les rapports entre les hommes et les Nations. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

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L’événement Atelier philo Est-il raisonnable de réserver aux Etats la responsabilité de construire la paix ? Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération