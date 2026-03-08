ATELIER PHILO ÊTRE LIBRE, QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE ?

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Être libre, qu’est-ce que cela signifie ? Explorons ensemble les enjeux, limites et richesses de la liberté.

Quand on parle de liberté , que signifie vraiment être libre ? Faire tout ce que l’on veut ? La liberté est-elle la même selon l’âge, le pays ou l’époque ? Qu’est-ce qui la limite, quels en sont les bénéfices et les risques ? Autant de questions passionnantes que nous explorerons ensemble, en toute liberté, pour mieux comprendre ce concept essentiel.

Par Chantal Ferrier et Marie Pantalacci, dans le cadre du Printemps des poètes .

Sur inscription. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What does it mean to be free? Let’s explore together the challenges, limits and riches of freedom.

L’événement ATELIER PHILO ÊTRE LIBRE, QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE ? Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34