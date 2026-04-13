Atelier philo : Faut il suivre les autres ou écouter son cœur ? Bibliothèque des Batignolles Paris
Atelier philo : Faut il suivre les autres ou écouter son cœur ? Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 6 mai 2026.
Cet Atelier Philo sera l’occasion de nous poser la question Faut il suivre les autres ou écouter son cœur ? Il sera animé par Pascal Longeanie, de l’association SEVE (Savoir, Être, Vivre Ensemble), créée par Frédéric Lenoir.
mercredi 6 mai à 16h
salle bleue
sur inscription – pour les enfants de 7 à 11 ans
Le mercredi 06 mai 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
sur inscription
Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T16:00:00+02:00_2026-05-06T17:00:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
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