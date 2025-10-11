Atelier philo « Faut-il vouloir la paix à tout prix ? » Espace Philippe Auguste Vernon

Atelier philo « Faut-il vouloir la paix à tout prix ? »

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

La réflexion sur la thématique de la paix est en lien avec l’actualité et nous permettra de trouver ensemble une définition des aspects intellectuels et pratiques de cette notion.

Ateliers animés par Màtyàs Molnar, agrégé de philosophie. L’atelier philo est un espace libre de discussion et d’échange sur un sujet, ouvert aux adultes et aux adolescents.

Cette saison des animations philo, ateliers et conférences, sera consacrée à la réflexion sur la paix ; nous avons pensé que, au-delà de sa criante actualité, cette thématique était strictement liée à la réflexion sur l’individu et l’individualisme que nous avons affrontée la saison précédente on peut en effet penser que la valorisation de l’individu soit un obstacle supplémentaire à la construction de la paix.

Il semble que la technique et la science, qui dominent le début du troisième millénaire, apportent plus de moyens à la solution militaire des conflits qu’à la paix ; la philosophie peut, peut-être, reprendre la parole et s’interroger sur l’inévitabilité de cette destinée et mettre au contraire en évidence les limites de l’approche techno scientifique des questions concernant les rapports entre les hommes et les Nations. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

