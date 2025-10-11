Atelier philo : filles et garçons, c’est pareil ou c’est différent ? Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Atelier philo : filles et garçons, c’est pareil ou c’est différent ? Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris samedi 11 octobre 2025.

Echangeons autour des similitudes et différences entre les filles et les garçons : identifier les stéréotypes du genre, les préjugés et leurs fondements, repérer comment ils impactent notre quotidien, et réfléchir ensemble à la meilleure façon d’y répondre.

Sur inscription.

Atelier philo en famille, proposé par l’association 1001 idées

Le samedi 11 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T18:00:00+02:00

fin : 2025-10-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T15:00:00+02:00_2025-10-11T17:00:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun