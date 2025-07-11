Atelier philo Incarner le mouvement Le Volcan Le Havre

Atelier philo Incarner le mouvement

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Atelier autour du Ring de Katharsy

Alice Laloy La Compagnie s’Appelle Reviens

Et si Le Volcan n’était pas seulement un lieu de spectacle, mais aussi un espace pour réfléchir ensemble ? Cet atelier est animé par la philosophe Charlie Renard.

Que dit cette œuvre du monde d’aujourd’hui ? De quoi nous parle-t-elle, au fond ? Pas besoin d’être expert·e pour philosopher il suffit d’un peu d’écoute, d’envie et de curiosité ! Venez partager un moment de discussion philo autour du spectacle, pour prolonger l’émotion, interroger les enjeux et faire résonner les questions qu’il soulève.

À partir de 14 ans Durée 1h30

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

