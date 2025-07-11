Atelier philo Incarner le mouvement Le Volcan Le Havre
Atelier philo Incarner le mouvement
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-04-11 11:00:00
Atelier autour du Ring de Katharsy
Alice Laloy La Compagnie s’Appelle Reviens
Et si Le Volcan n’était pas seulement un lieu de spectacle, mais aussi un espace pour réfléchir ensemble ? Cet atelier est animé par la philosophe Charlie Renard.
Que dit cette œuvre du monde d’aujourd’hui ? De quoi nous parle-t-elle, au fond ? Pas besoin d’être expert·e pour philosopher il suffit d’un peu d’écoute, d’envie et de curiosité ! Venez partager un moment de discussion philo autour du spectacle, pour prolonger l’émotion, interroger les enjeux et faire résonner les questions qu’il soulève.
À partir de 14 ans Durée 1h30
Inscription obligatoire .
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
