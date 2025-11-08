Atelier Philo Jeunes du 08 novembre Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

2025-11-08 14:00:00

2025-11-08 15:15:00

2025-11-08

Offrez à vos enfants une initiation à la philosophie avec les ateliers « Philo Jeunes », samedi 08 novembre à 14h, à La Médiathèque La Malle d’Allionis. Le thème de cet atelier est « Qu’est-ce qu’une vie réussie ? ».

English :

Treat your children to an introduction to philosophy with the « Philo Jeunes » workshops, Saturday November 08 at 2pm, at La Médiathèque La Malle d’Allionis. The theme of this workshop is « What is a successful life?

German :

Gönnen Sie Ihren Kindern eine Einführung in die Philosophie mit den Workshops « Philo Jeunes » am Samstag, den 08. November um 14 Uhr in der Mediathek La Malle d’Allionis. Das Thema dieses Workshops ist « Was ist ein erfolgreiches Leben?

Italiano :

Regalate ai vostri figli un’introduzione alla filosofia con i laboratori « Philo Jeunes », sabato 08 novembre alle 14:00, presso la Médiathèque La Malle d’Allionis. Il tema di questo laboratorio è « Che cos’è una vita di successo?

Espanol :

Regale a sus hijos una iniciación a la filosofía con los talleres « Philo Jeunes », el sábado 8 de noviembre a las 14.00 h, en La Médiathèque La Malle d’Allionis. El tema de este taller es « ¿Qué es una vida de éxito?

