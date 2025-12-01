Atelier Philo Jeunes du 13 décembre Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

Atelier Philo Jeunes du 13 décembre Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage samedi 13 décembre 2025.

Atelier Philo Jeunes du 13 décembre

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 15:15:00

Date(s) :

2025-12-13

Offrez à vos enfants une initiation à la philosophie avec les ateliers « Philo Jeunes », samedi 13 décembre à 14h, à La Médiathèque La Malle d’Allionis. Le thème de cet atelier est « Les écrans bons ou mauvais ? ».

.

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

English :

Treat your children to an introduction to philosophy with the « Philo Jeunes » workshops, Saturday December 13 at 2pm, at La Médiathèque La Malle d’Allionis. The theme of this workshop is « Screens: good or bad?

German :

Gönnen Sie Ihren Kindern eine Einführung in die Philosophie mit den Workshops « Philo Jeunes » am Samstag, den 13. Dezember um 14 Uhr in der Mediathek La Malle d’Allionis. Das Thema dieses Workshops lautet « Bildschirme: gut oder schlecht? ».

Italiano :

Introducete i vostri figli alla filosofia con i laboratori « Philo Jeunes », sabato 13 dicembre alle 14.00, presso la Médiathèque La Malle d’Allionis. Il tema di questo laboratorio è « Schermi: buoni o cattivi?

Espanol :

Inicie a sus hijos en la filosofía con los talleres « Philo Jeunes », el sábado 13 de diciembre a las 14.00 h, en La Médiathèque La Malle d’Allionis. El tema de este taller es « Pantallas: ¿buenas o malas?

L’événement Atelier Philo Jeunes du 13 décembre Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage