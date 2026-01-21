Atelier philo jeunesse Bibliothèque de Maurepas Rennes Samedi 7 février, 11h00 Ille-et-Vilaine

Échanges entre enfants sur le thème « Prendre la parole »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T12:00:00.000+01:00

Bibliothèque de Maurepas 32 rue de la Marbaudais 35000 rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



