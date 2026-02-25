Atelier Philo – La liberté Bibliothèque Amélie Paris

Les bibliothécaires vous proposent un atelier philo pour les enfants de 6 à 7 ans

Un atelier pour réfléchir ensemble autour du thème de la liberté, choisi pour Le Printemps des Poètes 2026.

Le samedi 21 mars 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Inscription par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 7 ans.

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7



