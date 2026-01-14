Atelier philo : La technique est-elle consubstantielle à l’être humain ? Médiathèque de Vernon Vernon
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque de Vernon · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Atelier philo : La technique est-elle consubstantielle à l’être humain ?
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
CYCLE PHILO
L’atelier philo est un espace de discussion et de partage de connaissances, ouvert à tous à partir du lycée ; il est animé par Màtyàs Molnar, agrégé de philosophie et enseignant
L’idée que la technique accompagne l’homme depuis ses origines nous fait douter qu’il est peut-être impossible de s’extraire de son emprise factuelle et théorique et que l’homme se développe dans son ombre selon une trajectoire qui va du silex à l’intelligence artificielle.
Pour adultes et ado à partir de 15 ans.
Entrée libre. .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Atelier philo : La technique est-elle consubstantielle à l’être humain ?
L’événement Atelier philo : La technique est-elle consubstantielle à l’être humain ? Vernon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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