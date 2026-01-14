Atelier philo : La technique est-elle consubstantielle à l’être humain ? Médiathèque de Vernon Vernon

Informations pratiques

Vernon

Atelier philo : La technique est-elle consubstantielle à l’être humain ?

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:30:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

CYCLE PHILO

L’atelier philo est un espace de discussion et de partage de connaissances, ouvert à tous à partir du lycée ; il est animé par Màtyàs Molnar, agrégé de philosophie et enseignant

L’idée que la technique accompagne l’homme depuis ses origines nous fait douter qu’il est peut-être impossible de s’extraire de son emprise factuelle et théorique et que l’homme se développe dans son ombre selon une trajectoire qui va du silex à l’intelligence artificielle.

Pour adultes et ado à partir de 15 ans.

Entrée libre. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Atelier philo : La technique est-elle consubstantielle à l’être humain ?

L’événement Atelier philo : La technique est-elle consubstantielle à l’être humain ? Vernon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération