Atelier philo Le Volcan Le Havre
Atelier philo Le Volcan Le Havre mercredi 18 mars 2026.
Atelier philo
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-18 15:00:00
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Philospectacle ! Atelier autour du Spectacle qui écoute enfin la parole des enfants
Lola Giouse Cie Division de la Joie
Et si on prolongeait le spectacle… en se posant des questions ensemble ?
Lors des ateliers philo, les enfants sont invités à échanger, s’étonner, imaginer et réfléchir. Pas besoin d’être expert pour philosopher juste des idées à partager, des mots à chercher, des pensées à faire pousser.
Ces ateliers sont animés par la philosophe Charlie Renard.
Dans le cadre du festival Déviations
Inscription obligatoire
Cet atelier est réservé aux enfants à partir de 8 ans, munis d’un billet pour le spectacle. .
