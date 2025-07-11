Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier philo Le Volcan Le Havre

Atelier philo Le Volcan Le Havre mercredi 18 mars 2026.

Atelier philo

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-18 15:00:00
2026-03-18

Philospectacle ! Atelier autour du Spectacle qui écoute enfin la parole des enfants
Lola Giouse Cie Division de la Joie

Et si on prolongeait le spectacle… en se posant des questions ensemble ?

Lors des ateliers philo, les enfants sont invités à échanger, s’étonner, imaginer et réfléchir. Pas besoin d’être expert pour philosopher juste des idées à partager, des mots à chercher, des pensées à faire pousser.

Ces ateliers sont animés par la philosophe Charlie Renard.

Dans le cadre du festival Déviations
Inscription obligatoire
Cet atelier est réservé aux enfants à partir de 8 ans, munis d’un billet pour le spectacle.   .

