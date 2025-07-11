Atelier philo Le Volcan Le Havre

Atelier philo

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Philospectacle ! Atelier autour du Spectacle qui écoute enfin la parole des enfants

Lola Giouse Cie Division de la Joie

Et si on prolongeait le spectacle… en se posant des questions ensemble ?

Lors des ateliers philo, les enfants sont invités à échanger, s’étonner, imaginer et réfléchir. Pas besoin d’être expert pour philosopher juste des idées à partager, des mots à chercher, des pensées à faire pousser.

Ces ateliers sont animés par la philosophe Charlie Renard.

Dans le cadre du festival Déviations

Inscription obligatoire

Cet atelier est réservé aux enfants à partir de 8 ans, munis d’un billet pour le spectacle. .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

