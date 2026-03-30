Atelier philo parents-enfants qu’est-ce qui nous rend heureux ?

Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

À partir des affiches de l’exposition “L’Herbier de Gustave Dutailly”, présentées au Signe, Claire Lambert formatrice et animatrice d’ateliers de philosophie invite parents et enfants à réfléchir ensemble à une question simple et essentielle “Qu’est-ce qui nous rend heureux ?”.

Dans un cadre ouvert et bienveillant, chacun peut prendre la parole, écouter les autres et partager ses idées. Ce nouvel atelier proposé par le Signe à destination des familles développe la curiosité, l’expression orale, l’écoute et la confiance en soi, tout en offrant un nouveau regard sur l’exposition.

Sur réservation .

Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 75 01 resa@cndg.fr

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English :

L’événement Atelier philo parents-enfants qu’est-ce qui nous rend heureux ? Chaumont a été mis à jour le 2026-03-25 par Antenne de Chaumont