Atelier Philo pour les enfants Sanctuaire Bernadette Soubirous Nevers

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-08-17 14:30:00

fin : 2025-08-17 17:30:00

2025-08-17

Les ateliers de pratique philosophique s’inscrivent dans le parcours Chemins de vie programmé en 2025 au sanctuaire Bernadette Soubirous de Nevers, dans le cadre des 100 ans de la Béatification de Bernadette.

A partir d’un thème, nous ferons l’expérience de penser et d’ouvrir notre esprit à travers une activité corporelle et sensorielle.

Ce moment sera agrémenté d’un goûter offert dans le cadre de l’atelier.

Ces ateliers s’adressent exclusivement aux enfants âgés de 8 à 10 ans (groupe limité à 12 enfants).

Ils seront animés par Pauline, Isabelle et Laurence et se dérouleront les dimanches 27 avril, 25 mai, 29 juin, 6 et 20 juillet, 10 et 17 août de 14h30 à 17h30.

Durée 3h. Rendez-vous à l’intérieur du sanctuaire, devant la grotte

Tarif 5 €/enfant goûter inclus. Billet ni repris ni échangé, aucun remboursement ne sera effectué.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (parcours adapté)

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter l’Espace Bernadette au 03.86.71.99.50 .

Sanctuaire Bernadette Soubirous 34 Rue Saint-Gildard Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 99 50 contact@espace-bernadette.com

