Atelier philo vers le futur Haguenau

Atelier philo vers le futur

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-24 11:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Dans le cadre de l’exposition Il était une fois demain , la médiathèque vous propose un temps de discussion et de partage autour de la notion de futur.

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

English :

As part of the Once upon a time tomorrow exhibition, the mediatheque invites you to a time of discussion and sharing around the notion of the future.

