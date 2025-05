Atelier philosophie – Place de la Porte de Rouen Honfleur, 28 juin 2025 15:00, Honfleur.

Calvados

Atelier philosophie Place de la Porte de Rouen Médiathèque Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 15:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Depuis plusieurs années les ateliers philosophie sont un incontournable de la médiathèque.

Animée par le professeur de philosophie Matthias Bartoli, chaque session porte sur un thème captivant prêtant à la discussion et au questionnement.

L’atelier philosophie est ouvert à tou·tes dans la limite de 15 places disponibles

afin que chacun puisse s’exprimer. Sur inscription.

Place de la Porte de Rouen Médiathèque

Honfleur 14600 Calvados Normandie contact.mediatheque@ville-honfleur.fr

English : Atelier philosophie

Philosophy workshops have been a staple of the media library for several years now.

Hosted by philosophy teacher Matthias Bartoli, each session focuses on a captivating theme that lends itself to discussion and questioning.

The philosophy workshop is open to all, with a limit of 15 places available

so that everyone can have their say. Registration required.

German : Atelier philosophie

Seit mehreren Jahren sind die Philosophie-Workshops ein fester Bestandteil der Mediathek.

Unter der Leitung des Philosophielehrers Matthias Bartoli behandelt jede Sitzung ein spannendes Thema, das zur Diskussion und zum Hinterfragen anregt.

Der Philosophie-Workshop ist für alle offen, es stehen jedoch nur 15 Plätze zur Verfügung

so dass jeder die Möglichkeit hat, sich auszudrücken. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

I laboratori di filosofia sono ormai un appuntamento fisso della Biblioteca multimediale da diversi anni.

Condotto dall’insegnante di filosofia Matthias Bartoli, ogni sessione si concentra su un tema accattivante che si presta a discussioni e domande.

Il laboratorio di filosofia è aperto a tutti, con un limite di 15 posti disponibili, per permettere a tutti di esprimersi

affinché tutti possano dire la loro. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Desde hace varios años, los talleres de filosofía son habituales en la biblioteca multimedia.

Dirigidos por el profesor de filosofía Matthias Bartoli, cada sesión se centra en un tema cautivador que se presta al debate y al cuestionamiento.

El taller de filosofía está abierto a todos, con un límite de 15 plazas disponibles, para que todos puedan expresarse

para que todos puedan expresarse. Inscripción obligatoria.

