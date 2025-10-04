Atelier philosophie Médiathèque Maurice Delange Honfleur

Atelier philosophie Médiathèque Maurice Delange Honfleur samedi 4 octobre 2025.

Atelier philosophie Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque Maurice Delange Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Animés avec brio par Matthias Bartoli, professeur de philosophie, chaque session un thème captivant prêtant à la discussion et au questionnement est abordé.

Médiathèque Maurice Delange Place de la Porte de Rouen, 14600 Honfleur, France Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 0231892356 http://mediathequehonfleur.fr [{« type »: « link », « value »: « https://mediathequehonfleur.fr/inscriptions/ »}] Service public dédié à la lecture, aux loisirs culturels, à l’information et à la formation tout au long de la vie, la médiathèque vous propose des collections pour tous les âges, de la petite enfance en passant par les ados jusqu’aux seniors.

Vous pouvez venir lire sur place, visiter nos expositions ou encore bénéficier des espaces de détente ou de travail mis à votre disposition.

Des animations gratuites et à destination de tous les publics (conférences, projections, spectacles) sont également organisées régulièrement dans l’auditorium Charles Baudelaire.

Biblis en folie 2025

Milad Fakurian-Unsplash