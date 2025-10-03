Atelier philosophie pour les ado-adultes Médiathèque Châtenay-Malabry

Atelier philosophie pour les ado-adultes Vendredi 3 octobre, 18h00 Médiathèque Hauts-de-Seine

entrée gratuite pour les adolescents à partir de 15 ans et les adultes

Venez « pratiquer » la philosophie avec l’association Les Petites Lumières.

Des discussions à visée philosophique toujours sous la forme d’un échange interactif, dans un cadre bienveillant et rigoureux autour du thème : L’intelligence artificielle peut-elle être créative ?

Médiathèque 7/9 rue des Vallées 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 87 69 80 https://www.mediatheque-chatenaymalabry.net/ mediatheque@chatenay-malabry.fr Bus 294 et 412 : Arrêt Petit-Châtenay ou Rue des Vignes

Tramway T10 : Arrêt Petit-Châtenay

