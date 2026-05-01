Atelier philosophique pour enfants micro-folie Cadaujac

Cadaujac

Atelier philosophique pour enfants

micro-folie Parc du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

À partir d’une découverte d’œuvres du musée numérique, les enfants sont invités à entrer dans un temps de discussion philosophique.

Progressivement, l’échange s’ouvre pour faire l’expérience du dialogue questionner, argumenter, écouter.

Public Enfants de 6 a 8 ans .

micro-folie Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

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English : Atelier philosophique pour enfants

L’événement Atelier philosophique pour enfants Cadaujac a été mis à jour le 2026-04-30 par Sud Bordeaux Tourisme