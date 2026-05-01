Atelier philosophique pour enfants micro-folie Cadaujac
Atelier philosophique pour enfants micro-folie Cadaujac mercredi 20 mai 2026.
Cadaujac
Atelier philosophique pour enfants
micro-folie Parc du Château Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
À partir d’une découverte d’œuvres du musée numérique, les enfants sont invités à entrer dans un temps de discussion philosophique.
Progressivement, l’échange s’ouvre pour faire l’expérience du dialogue questionner, argumenter, écouter.
Public Enfants de 6 a 8 ans .
micro-folie Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37
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English : Atelier philosophique pour enfants
L’événement Atelier philosophique pour enfants Cadaujac a été mis à jour le 2026-04-30 par Sud Bordeaux Tourisme
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