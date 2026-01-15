ATELIER Philtre d’amour (& second degré) L’imaginarium Belfort

ATELIER Philtre d’amour (& second degré)

Et si, cette année, la Saint-Valentin arrêtait de rougir bêtement devant des roses arrivées d’Afrique du Sud et des cœurs en chocolat tiède ?

Et si on parlait d’amour autrement avec des plantes, un peu d’aiguille, beaucoup de curiosité… et un solide sens de l’humour ?

Le temps d’une soirée à l’Imaginarium, nous vous proposons de concocter votre propre philtre d’amour.

Garanti AVEC des promesses et incantations douteuses, mais avec de vraies infos aussi, du second degré assumé et une bonne dose de plaisir à apprendre et partager.

Au programme de ce rituel moderne

– Un test de personnalité pour déterminer votre profil ayurvédique avec Gwen de Yoghamsa

– La création d’une infusion personnalisée, pensée à partir de vos résultats, mêlant plantes aromatiques et médicinales locales avec Chloé de la Cabane aux Herbes

– Une initiation couture poétique pour fabriquer un pochon cousu main, écrin précieux de votre potion-amulette avec Sophie de Née sur terre fabrique.

Vous repartirez avec

Les résultats de votre test

Votre tisane personnalisée

Un flacon de potion glissé dans son pochon cousu main

L’assurance de (re)trouver l’être aimé (serait-ce vous ?)

Une soirée placée sous le signe de la découverte, de l’apprentissage, du faire soi-même, et surtout du rire intelligent.

Parce que non, la Saint-Valentin n’est pas obligée d’être cucul.

Parce que oui, on peut parler d’amour en parlant de soi, de nature, de poésie et d’art.

Venez seul·e, à deux ou +

Chloé, Gwen et Sophie .

