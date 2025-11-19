Atelier photo à la Gare Robert Doisneau La Gare Robert Doisneau Carlux

Atelier photo à la Gare Robert Doisneau

La Gare Robert Doisneau 650 Route de la Dordogne Carlux

19 novembre 2025

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Après une courte visite ludique de la Gare Robert Doisneau, les enfants (petits et grands) sont invités à se glisser dans la peau d’un photographe, puis d’un modèle. Appareil photo en main, ils prendront la pose devant l’objectif d’un apprenti portraitiste. Guidés pas à pas par Julie Fouillade, médiatrice culturelle de la Gare Robert Doisneau, les participants découvriront les bases du portrait photographique dans une ambiance conviviale et récréative. Ils repartiront avec leur photo souvenir. .

English : Atelier photo à la Gare Robert Doisneau

After a short, fun tour of the Robert Doisneau station, children (young and old) are invited to slip into the shoes of a photographer, then a model. With camera in hand, they’ll pose before the lens of an apprentice portraitist.

German : Atelier photo à la Gare Robert Doisneau

Nach einer kurzen spielerischen Besichtigung des Robert Doisneau-Bahnhofs werden die Kinder (kleine und große) eingeladen, in die Rolle eines Fotografen und dann eines Modells zu schlüpfen. Mit der Kamera in der Hand posieren sie vor dem Objektiv eines angehenden Porträtfotografen.

Italiano :

Dopo un breve e divertente tour della stazione Robert Doisneau, i bambini (grandi e piccini) sono invitati a calarsi nei panni di un fotografo e poi di una modella. Con la macchina fotografica in mano, potranno posare per un ritratto davanti all’obiettivo di un apprendista ritrattista.

Espanol : Atelier photo à la Gare Robert Doisneau

Tras un breve y divertido recorrido por la estación Robert Doisneau, se invita a los niños (pequeños y mayores) a meterse en la piel de un fotógrafo y, después, de una modelo. Cámara en mano, pueden posar para un retrato ante el objetivo de un aprendiz de retratista.

