Atelier photo à la Gare Robert Doisneau La Gare Robert Doisneau Carlux
Atelier photo à la Gare Robert Doisneau La Gare Robert Doisneau Carlux samedi 16 mai 2026.
Carlux
Atelier photo à la Gare Robert Doisneau
La Gare Robert Doisneau 650 Route de la Dordogne Carlux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Après une courte visite ludique de la Gare Robert Doisneau, petits et grands sont invités à relever un défi photo tiré au sort. Serez-vous plus créatifs que les écoles périgourdines qui participent aux Défis Photos ?
Petit plus repartez avec votre photo souvenir ! Gratuit à partir de 8 ans
Atelier spécial Défis Photo !
Après une courte visite ludique de la Gare Robert Doisneau, petits et grands sont invités à relever un défi photo tiré au sort. Serez-vous plus créatifs que les écoles périgourdines qui participent aux Défis Photos ?
Julie Fouillade, médiatrice culturelle de la Gare, vous donnera quelques conseils pour réussir vos photos !
Petit plus repartez avec votre photo souvenir !
Gratuit
A partir de 8 ans
Sur inscription uniquement .
La Gare Robert Doisneau 650 Route de la Dordogne Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70
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English : Atelier photo à la Gare Robert Doisneau
After a short, fun tour of the Robert Doisneau station, children (young and old) are invited to slip into the shoes of a photographer, then a model. With camera in hand, they’ll pose before the lens of an apprentice portraitist.
L’événement Atelier photo à la Gare Robert Doisneau Carlux a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du pays de Fénelon