Atelier photo à la Gare Robert Doisneau La Gare Robert Doisneau Carlux

Carlux

Atelier photo à la Gare Robert Doisneau

La Gare Robert Doisneau 650 Route de la Dordogne Carlux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Après une courte visite ludique de la Gare Robert Doisneau, petits et grands sont invités à relever un défi photo tiré au sort. Serez-vous plus créatifs que les écoles périgourdines qui participent aux Défis Photos ?

Petit plus repartez avec votre photo souvenir ! Gratuit à partir de 8 ans

Atelier spécial Défis Photo !

Après une courte visite ludique de la Gare Robert Doisneau, petits et grands sont invités à relever un défi photo tiré au sort. Serez-vous plus créatifs que les écoles périgourdines qui participent aux Défis Photos ?

Julie Fouillade, médiatrice culturelle de la Gare, vous donnera quelques conseils pour réussir vos photos !

Petit plus repartez avec votre photo souvenir !

Gratuit

A partir de 8 ans

Sur inscription uniquement .

La Gare Robert Doisneau 650 Route de la Dordogne Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70

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English : Atelier photo à la Gare Robert Doisneau

After a short, fun tour of the Robert Doisneau station, children (young and old) are invited to slip into the shoes of a photographer, then a model. With camera in hand, they’ll pose before the lens of an apprentice portraitist.

L’événement Atelier photo à la Gare Robert Doisneau Carlux a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du pays de Fénelon