Atelier photo à l’écomusée du lin Amfreville-les-Champs

Route de Yémanville Amfreville-les-Champs Seine-Maritime

Début : 2025-08-21 13:30:00

fin : 2025-08-21 15:30:00

2025-08-21

Atelier photo le 21/08 à 13h30 :

L’oeil du photographe avec Annie Gazé

35 euros (durée 2h ) Sur réservations au 06 12 21 01 02 .

Route de Yémanville Amfreville-les-Champs 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 80 46

English : Atelier photo à l’écomusée du lin

