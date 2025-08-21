Atelier photo à l’écomusée du lin Amfreville-les-Champs
Atelier photo à l’écomusée du lin Amfreville-les-Champs jeudi 21 août 2025.
Atelier photo à l’écomusée du lin
Route de Yémanville Amfreville-les-Champs Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21 13:30:00
fin : 2025-08-21 15:30:00
Date(s) :
2025-08-21
Atelier photo le 21/08 à 13h30 :
L’oeil du photographe avec Annie Gazé
35 euros (durée 2h ) Sur réservations au 06 12 21 01 02 .
Route de Yémanville Amfreville-les-Champs 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 80 46
English : Atelier photo à l’écomusée du lin
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier photo à l’écomusée du lin Amfreville-les-Champs a été mis à jour le 2025-08-11 par Communauté de communes Plateau de Caux