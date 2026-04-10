ATELIER PHOTO APPRENDRE À PHOTOGRAPHIER LA NATURE AUTREMENT Castries
ATELIER PHOTO APPRENDRE À PHOTOGRAPHIER LA NATURE AUTREMENT Castries dimanche 12 avril 2026.
Castries
ATELIER PHOTO APPRENDRE À PHOTOGRAPHIER LA NATURE AUTREMENT
1790 Route de Fontmarie Castries Hérault
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Laissez-vous surprendre par les jeux de lumière, les formes et les couleurs de la nature, et apprenez à les immortaliser avec créativité et simplicité.
16h30 à 19h • Dim 12 AVR
Laissez-vous surprendre par les jeux de lumière, les formes et les couleurs de la nature, et apprenez à les immortaliser avec créativité et simplicité. Avec Gaëlle, photographe, commencer par une balade dans les jardins de l’Oasis, puis laisser vous guider pour expérimenter, créer et repartir avec une image unique, porteuse de votre regard.
Sur réservation .
1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie anais.leray@oasisfontmarie.fr
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English :
Let yourself be surprised by the play of light, shapes and colors in nature, and learn how to immortalize them with creativity and simplicity.
L’événement ATELIER PHOTO APPRENDRE À PHOTOGRAPHIER LA NATURE AUTREMENT Castries a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MONTPELLIER
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