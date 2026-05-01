Atelier photo apprenez à photographier les insectes pollinisateurs ! Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Atelier photo apprenez à photographier les insectes pollinisateurs !

Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Envie de capturer de belles photos d’insectes et de fleurs en gros plan ? Rejoignez-nous pour un atelier animé par Hervé Drouet, photographe formateur de LuzPhotos. Au programme conseils techniques, esthétique de la photo nature… et pratique sur le terrain ! Appareil photo conseillé (reflex, bridge, hybride ou compact) — les smartphones sont aussi les bienvenus. .

Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59 botanique@saintjeandeluz.fr

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English : Atelier photo apprenez à photographier les insectes pollinisateurs !

L’événement Atelier photo apprenez à photographier les insectes pollinisateurs ! Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque