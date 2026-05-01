Atelier photo apprenez à photographier les insectes pollinisateurs ! Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz
Atelier photo apprenez à photographier les insectes pollinisateurs ! Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz samedi 9 mai 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Atelier photo apprenez à photographier les insectes pollinisateurs !
Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Envie de capturer de belles photos d’insectes et de fleurs en gros plan ? Rejoignez-nous pour un atelier animé par Hervé Drouet, photographe formateur de LuzPhotos. Au programme conseils techniques, esthétique de la photo nature… et pratique sur le terrain ! Appareil photo conseillé (reflex, bridge, hybride ou compact) — les smartphones sont aussi les bienvenus. .
Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59 botanique@saintjeandeluz.fr
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English : Atelier photo apprenez à photographier les insectes pollinisateurs !
L’événement Atelier photo apprenez à photographier les insectes pollinisateurs ! Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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