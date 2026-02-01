Atelier photo avec Basile Pelletier à la Villa Noailles (Enfants de 13 à 16 ans) Montée Noailles Hyères

Atelier photo avec Basile Pelletier à la Villa Noailles (Enfants de 13 à 16 ans)

Montée Noailles Centre-ville Hyères Var

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-19

La Villa Noailles vous invite à un atelier de photographie en compagnie de Basile Pelletier !

.

Montée Noailles Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 08 01 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Photo workshop with Basile Pelletier at Villa Noailles (Children aged 13 to 16)

Villa Noailles invites you to a photography workshop with Basile Pelletier!

L’événement Atelier photo avec Basile Pelletier à la Villa Noailles (Enfants de 13 à 16 ans) Hyères a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Provence Méditerranée