Atelier photo avec Basile Pelletier à la Villa Noailles (Enfants de 8 à 12 ans) Montée Noailles Hyères
Atelier photo avec Basile Pelletier à la Villa Noailles (Enfants de 8 à 12 ans) Montée Noailles Hyères jeudi 19 février 2026.
Atelier photo avec Basile Pelletier à la Villa Noailles (Enfants de 8 à 12 ans)
Montée Noailles Centre-ville Hyères Var
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 09:30:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-19
La Villa Noailles vous invite à un atelier de photographie en compagnie de Basile Pelletier !
.
Montée Noailles Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 08 01 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Photo workshop with Basile Pelletier at Villa Noailles (Children aged 8 to 12)
Villa Noailles invites you to a photography workshop with Basile Pelletier!
L’événement Atelier photo avec Basile Pelletier à la Villa Noailles (Enfants de 8 à 12 ans) Hyères a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Provence Méditerranée