Atelier photo avec KEN WONG-YOUK-HONG Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier photo avec KEN WONG-YOUK-HONG

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Photographe portraitiste basé à Bordeaux, Ken Wong-Youk-Hong a pour objectif de révéler l’âme de chaque personne qu’il photographie. Avec son approche poétique et humaniste, il met en lumière la diversité et la richesse des émotions humaines.

Adultes, sur inscription (06-89-49-25-17), 2h

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Atelier photo avec KEN WONG-YOUK-HONG

A portrait photographer based in Bordeaux, Ken Wong-Youk-Hong aims to reveal the soul of each person he photographs. With his poetic, humanistic approach, he highlights the diversity and richness of human emotions.

Adults, registration required (06-89-49-25-17), 2h

L’événement Atelier photo avec KEN WONG-YOUK-HONG Labouheyre a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Cœur Haute Lande