Atelier Photo avec Marynn Gallerne Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Atelier Photo avec Marynn Gallerne

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

2026-03-14

À partir de vos archives personnelles, l’artiste Marynn Gallerne vous propose de revisiter et métamorphoser vos photos de famille (redimensionner les détails, coloriser, écrire un texte, etc.).

Venir à l’atelier avec quelques photos.

Gratuit sur inscription. .

