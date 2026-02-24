Atelier Photo avec Marynn Gallerne Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy
Atelier Photo avec Marynn Gallerne
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
2026-03-14
À partir de vos archives personnelles, l’artiste Marynn Gallerne vous propose de revisiter et métamorphoser vos photos de famille (redimensionner les détails, coloriser, écrire un texte, etc.).
Venir à l’atelier avec quelques photos.
Gratuit sur inscription. .
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24
