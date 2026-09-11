Informations pratiques

Atelier photo « Biarritz à travers l’objectif » par Hervé Drouet Samedi 19 septembre, 09h30 Office de tourisme Pyrénées-Atlantiques

Nombre de places limité à 15 personnes (enfant accompagné à partir de 12 ans), disposer d’un appareil photo numérique (compact, bridge, reflex ou hybride), les smartphones sont aussi les bienvenus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Munis de votre appareil photo, explorez Biarritz autrement lors d’une balade photographique animée par Hervé Drouet, photographe professionnel diplômé.

Au fil du parcours, bénéficiez de conseils pour améliorer vos prises de vue tout en découvrant les richesses architecturales, maritimes et naturelles de la ville. Des photographies anciennes de lieux emblématiques seront également présentées, offrant un regard original sur l’évolution de Biarritz entre passé et présent.

Il est préférable de disposer d’un appareil photo numérique, compact, bridge, reflex ou hybride. Les smartphones sont également les bienvenus.

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Munis de votre appareil photo, explorer Biarritz autrement lors d’une balade photographique animée par Hervé Drouet, photographe professionnel diplômé. Bénéficiez de conseils pour améliorer vos de en…

©Hervé Drouet – Luz Photos