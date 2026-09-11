Atelier photo « Biarritz à travers l’objectif » par Hervé Drouet, Office de tourisme, Biarritz
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · Biarritz
Informations pratiques
Atelier photo « Biarritz à travers l’objectif » par Hervé Drouet Samedi 19 septembre, 09h30 Office de tourisme Pyrénées-Atlantiques
Nombre de places limité à 15 personnes (enfant accompagné à partir de 12 ans), disposer d’un appareil photo numérique (compact, bridge, reflex ou hybride), les smartphones sont aussi les bienvenus.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Munis de votre appareil photo, explorez Biarritz autrement lors d’une balade photographique animée par Hervé Drouet, photographe professionnel diplômé.
Au fil du parcours, bénéficiez de conseils pour améliorer vos prises de vue tout en découvrant les richesses architecturales, maritimes et naturelles de la ville. Des photographies anciennes de lieux emblématiques seront également présentées, offrant un regard original sur l’évolution de Biarritz entre passé et présent.
Il est préférable de disposer d’un appareil photo numérique, compact, bridge, reflex ou hybride. Les smartphones sont également les bienvenus.
Office de tourisme 1 Square d’Ixelles 64200 Biarritz Biarritz 64200 Aguiléra Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559223710 https://www.destination-biarritz.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-biarritz.fr/fete-manifestation/atelier-photo-biarritz-a-travers-lobjectif-par-herve-drouet/ »}]
Munis de votre appareil photo, explorer Biarritz autrement lors d’une balade photographique animée par Hervé Drouet, photographe professionnel diplômé. Bénéficiez de conseils pour améliorer vos de en…
©Hervé Drouet – Luz Photos
À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
- Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Led Silhouette Halley Théâtre du Casino Municipal Biarritz 11 septembre 2026
- Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Benjamin Millepied & November Ultra Summerland (Création) Théâtre de la Gare du Midi Biarritz 11 septembre 2026
- Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Swing64 Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz 12 septembre 2026
- Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Mizel Théret Hegoak (Création) Théâtre du Colisée Biarritz 12 septembre 2026
- Le Temps d’Aimer la Danse 2026 La battle à Skorp Plaza Berri Biarritz 12 septembre 2026