Atelier-photo, Bibliothèque Aliénor de Benon, Benon

Informations pratiques

Atelier-photo Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque Aliénor de Benon Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Venez participer à un atelier dessin-photo en continu autour des monuments en péril de Benon.

Une activité créative pour observer autrement le patrimoine local, croiser dessin et photographie et sensibiliser petits et grands à la préservation de ces édifices fragiles.

Bibliothèque Aliénor de Benon Impasse Saint-Pierre, 17170 Benon Benon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 09.75.77.61.40 https://www.facebook.com/biblibenon/

Venez participer à un atelier dessin-photo, en continu, autour des monuments en péril de Benon…