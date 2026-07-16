Atelier photo – Bien choisir son matériel photo, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Informations pratiques

Atelier photo – Bien choisir son matériel photo Mardi 21 juillet, 18h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T19:30:00+02:00

KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://fabmanager.konkarlab.bzh/#!/events/329 »}]

Cet atelier va aider à comprendre le matériel que l’on a à disposition, et nous guider dans le type de photo que l’on peut réaliser.