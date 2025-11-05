Atelier photo Correspondance(s) Médiathèque Intercommunale Emile Vivier Antenne de St-Jean-des -Champs Saint-Jean-des-Champs

Atelier photo Correspondance(s) Médiathèque Intercommunale Emile Vivier Antenne de St-Jean-des -Champs Saint-Jean-des-Champs mercredi 5 novembre 2025.

Médiathèque Intercommunale Emile Vivier Antenne de St-Jean-des -Champs 3 Square André Néel Saint-Jean-des-Champs Manche

Début : 2025-11-05 14:00:00

fin : 2025-11-05 17:00:00

2025-11-05

Dans le cadre du 8e Rendez-vous des médiathèques de Granville Terre & Mer.

Par l’association Tulipe Mobile .

Photo & Atelier d’écriture.

En compagnie d’Hervé Dez (photographe) et Emmanuelle Polle (autrice), venez créer votre propre portrait en carte postale.

Prenez une photo en sténopé et apprenez à la développer à l’aide d’un appareil photo géant (caravane obscura), rédigez votre texte au dos de la carte…

Et si vous le souhaitez, vous aurez l’occasion d’en envoyer une copie (affranchie bien sûr) à l’autre bout du monde !

Gratuit Tout public à partir de 8 ans En continu (Prévoir au moins une heure de présence par participant). .

Médiathèque Intercommunale Emile Vivier Antenne de St-Jean-des -Champs 3 Square André Néel Saint-Jean-des-Champs 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

