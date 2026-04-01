Atelier photo & cyanotype Tiers-lieu Artisan Gribouilleur Sainte-Suzanne-et-Chammes

Atelier photo & cyanotype

Tiers-lieu Artisan Gribouilleur 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Atelier des vacances, public ados/adultes, tous niveaux

Pendant les vacances de Printemps, nous vous proposons un atelier atypique, destinés aux ados/adultes.

En première intention, une balade photo encadrée le long de la rivière, avec votre propre appareil, quel qu’il soit.

Ensuite, l’impression et la transformation de votre prise de vue préférée en cyanotype.

Une pratique singulière qui nous est apportée avec passion par Emilie, et qu’on a hâte de découvrir avec vous !

Tarif unique: 9 €

Réservation obligatoire, places limitées. .

Tiers-lieu Artisan Gribouilleur 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 9 86 11 68 11 frondaisons53@gmail.com

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English :

Vacation workshop, for teenagers/adults, all levels

L’événement Atelier photo & cyanotype Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons