Atelier Photo de nuit avec Antoine Godot Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Atelier Photo de nuit avec Antoine Godot

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2026-02-06 17:45:00

fin : 2026-02-06 19:15:00

2026-02-06

Rendez-vous à la médiathèque pour discuter (brièvement) photos puis partir mettre en œuvre différentes techniques de photos de nuit, avec Antoine Godot. Vous devez venir avec votre appareil photo et si possible un trépied.

Sur inscription. .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

