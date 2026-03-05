Atelier photo et poésie La Chapelle-Taillefert
Atelier photo et poésie La Chapelle-Taillefert mercredi 18 mars 2026.
Atelier photo et poésie
Bibliothèque La Chapelle-Taillefert Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Atelier photo et poésie. Photos de Jean-Claude Cee. .
Bibliothèque La Chapelle-Taillefert 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier photo et poésie
L’événement Atelier photo et poésie La Chapelle-Taillefert a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Grand Guéret