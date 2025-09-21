Atelier photo : explorez un lieu sous trois angles différents Archives départementales des Vosges Epinal

Atelier photo : explorez un lieu sous trois angles différents Dimanche 21 septembre, 14h30 Archives départementales des Vosges Vosges

Public : ados/adultes, de novice à confirmé. Matériel : si possible, appareil photo ou téléphone.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Pour découvrir comment observer et raconter un lieu à travers l’image.

L’idée est d’explorer un lieu sous trois angles différents : un détail, un plan large et une photo d’ambiance ou de lumière.

Les participants apprendront à repérer les détails cachés, à jouer avec les lignes et les formes, à expérimenter des notions simples de cadrage et à varier les points de vue avec des prises de vue en plongée, en contre-plongée ou à hauteur d’œil.

L’objectif est de mêler observation, plaisir de la prise de vue et partage, de manière accessible à tous.

Archives départementales des Vosges 4 avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-Cerf, 88000 Épinal Epinal 88000 Vosges Grand Est Les Archives départementales des Vosges sont situées au Saut-le-Cerf à Épinal. Les coulisses du bâtiment sont ouvertes au grand public uniquement à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Parkings gratuits.

Journées européennes du patrimoine 2025

© CD88