Atelier photo Gardiens du temps La Maison du Gardien Parc Jouvet Valence mercredi 22 octobre 2025.

La Maison du Gardien Parc Jouvet 29 Av. de la Comète Valence Drôme

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22 2025-11-05

Atelier autour du sténopé avec Anne-Lore Mesnage et Charles De Borggraef, photographes, en écho à leur exposition L’Envers du monde (exposée au LUX).

La Maison du Gardien Parc Jouvet 29 Av. de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15

English :

Pinhole workshop with photographers Anne-Lore Mesnage and Charles De Borggraef, echoing their exhibition L?Envers du monde (on show at LUX).

German :

Workshop rund um die Lochkamera mit Anne-Lore Mesnage und Charles De Borggraef, Fotografen, als Echo auf ihre Ausstellung L’Envers du monde (ausgestellt im LUX).

Italiano :

Workshop sulla fotografia stenopeica con Anne-Lore Mesnage e Charles De Borggraef, fotografi, in concomitanza con la loro mostra L’Envers du monde (esposta al LUX).

Espanol :

Taller sobre fotografía estenopeica con Anne-Lore Mesnage y Charles De Borggraef, fotógrafos, coincidiendo con su exposición L’Envers du monde (expuesta en LUX).

