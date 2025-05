Atelier photo La Guinguette en Scène – Lieu-dit Le Bourdon Saint-Fargeau, 23 mai 2025 07:00, Saint-Fargeau.

Yonne

Atelier photo La Guinguette en Scène
Saint-Fargeau, Yonne

Atelier photo

A La guinguette en Scène! Un cadre naturel et convivial pour de superbes portraits

Mardi 13 et 23 mai, 10, 22 et 26 juin, de 14 h 00 à 17 h 00

50€ la séance 5 photos numériques au choix

Besoin d’une photo pro ou d’un souvenir inoubliable ?

Que ce soit pour Instagram, un CV, un book ou juste pour le plaisir, offre-toi une séance photo en pleine nature, seul·e, en duo ou entre amis. Profite d’un moment unique et repars avec 5 superbes clichés.

Détente, créativité et souvenirs garantis !

Ambiance bienveillante et conviviale assurée. .

Lieu-dit Le Bourdon La Guinguette en Scène

Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 07 15 57 jadebuyspro@gmail.com

