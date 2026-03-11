Atelier photo Salle Jules Ferry Lauzun

Atelier photo

Salle Jules Ferry 42 Rue Eugène Mazelié Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Venez nombreux participer à la réunion inaugurale de l’atelier photo. Vous serez accueilli quelque soit votre âge ou votre niveau.

Venez nombreux participer à la réunion inaugurale de l'atelier photo. Vous serez accueilli quelque soit votre âge ou votre niveau.

Salle Jules Ferry 42 Rue Eugène Mazelié Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine atelierphotolauzun@gmail.com

English : Atelier photo

Come and join us for the inaugural meeting of the photo workshop. All ages and levels are welcome.

L’événement Atelier photo Lauzun a été mis à jour le 2026-03-09 par OT du Pays de Lauzun