Atelier photo Les synapses lumineuses Quand l’image libère la pensée Rue Fradin Marennes-Hiers-Brouage

Atelier photo Les synapses lumineuses Quand l’image libère la pensée

Rue Fradin La bigaille Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Dans le cadre du festival Cerv’Odyssee, le Hiers-Brouage Image Club vous propose une étonnante expérience immersive: les synapses lumineuses, quand l’image libère la pensée.

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Rue Fradin La bigaille Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 64 49 88

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English : Photo workshop: Luminous synapses When images liberate thought

As part of the Cerv’Odyssee festival, the Hiers-Brouage Image Club presents an astonishing immersive experience: luminous synapses, when images liberate thought.

L’événement Atelier photo Les synapses lumineuses Quand l’image libère la pensée Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes