Atelier photo Les synapses lumineuses Quand l’image libère la pensée Rue Fradin Marennes-Hiers-Brouage
Atelier photo Les synapses lumineuses Quand l’image libère la pensée Rue Fradin Marennes-Hiers-Brouage samedi 4 avril 2026.
Atelier photo Les synapses lumineuses Quand l’image libère la pensée
Rue Fradin La bigaille Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Dans le cadre du festival Cerv’Odyssee, le Hiers-Brouage Image Club vous propose une étonnante expérience immersive: les synapses lumineuses, quand l’image libère la pensée.
.
Rue Fradin La bigaille Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 64 49 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Photo workshop: Luminous synapses When images liberate thought
As part of the Cerv’Odyssee festival, the Hiers-Brouage Image Club presents an astonishing immersive experience: luminous synapses, when images liberate thought.
L’événement Atelier photo Les synapses lumineuses Quand l’image libère la pensée Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes