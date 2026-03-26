Atelier photo light painting Place du Barry Pontacq
Atelier photo light painting Place du Barry Pontacq vendredi 10 avril 2026.
Atelier photo light painting
Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Le light painting, ou l’art d’utiliser la photographie afin de dessiner en utilisant la lumière. Cyril vous fera découvrir les principes du light painting, puis nous irons donner libre cours à notre imagination et découvrir les possibilités infinies que le light painting nous offre. Venez avec votre appareil photo réflex, possibilité de prêt de matériel également. Pour adulte et ados. Inscriptions sur place ou en ligne. .
Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier photo light painting
L’événement Atelier photo light painting Pontacq a été mis à jour le 2026-03-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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