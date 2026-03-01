Atelier photo nature au Parc d’Isle

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29 17:20:00

Date(s) :

2026-03-29

Venez participer à un atelier de photographie de nature le dimanche 29 mars !

Rendez-vous à 14h30 à la maison du Parc d’Isle.

Avec POM photo, venez découvrir la photographie macro/proxy. Cette façon de photographier vous permet d’entrer dans un monde secret où chaque détail, souvent invisible à l’œil nu, devient un paysage à part entière.

Places limitées, gratuit sur réservation à la Maison du Parc d’Isle au 0323050650

Venez participer à un atelier de photographie de nature le dimanche 29 mars !

Rendez-vous à 14h30 à la maison du Parc d’Isle.

Avec POM photo, venez découvrir la photographie macro/proxy. Cette façon de photographier vous permet d’entrer dans un monde secret où chaque détail, souvent invisible à l’œil nu, devient un paysage à part entière.

Places limitées, gratuit sur réservation à la Maison du Parc d’Isle au 0323050650 .

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr

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English :

Come and take part in a nature photography workshop on Sunday March 29!

Meet at 2.30pm at the Maison du Parc d’Isle.

Come and discover macro/proxy photography with POM photo. This way of photographing allows you to enter a secret world where every detail, often invisible to the naked eye, becomes a landscape in its own right.

Places limited, free of charge on reservation at the Maison du Parc d’Isle at 0323050650

L’événement Atelier photo nature au Parc d’Isle Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-18 par OT du Saint-Quentinois