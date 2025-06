Atelier photo nature Vallon des Butineurs Pontchâteau 26 juillet 2025 09:00

Loire-Atlantique

Atelier photo nature Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau Loire-Atlantique

Début : 2025-07-26 09:00:00

fin : 2025-08-23 12:00:00

2025-07-26

2025-08-23

Lors de cette initiation seront abordés les aspects matériels, les techniques et astuces qui vous permettront de bien débuter et d’obtenir rapidement des clichés qui sortent du lot.

Pensez à prévoir votre matériel de prise de vue, et laissez-vous guider par tous les sujets du Vallon !

avec Armand Jacobs

Samedi 26 juillet de 9h à 12h Initiation

Samedi 23 août de 9h à 12h Focus papillons

Gratuit

Sur inscription au 02 40 88 00 87 .

Vallon des Butineurs Coët Rozic

Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

