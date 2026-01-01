Atelier photo numérique MJC Châteauneuf-sur-Isère

Atelier photo numérique

MJC 3, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

: Guy HARNIST Coût 100 €/groupe de 10 pers minimum

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 19:00:00

fin : 2026-01-20 21:00:00

Date(s) :

2026-01-20 2026-02-03 2026-03-03

La MJC de Châteauneuf sur Isère vous propose un atelier Atelier Photo Numérique pour apprendre à maîtriser votre appareil photo numérique (Reflex, Bridge, Hybride ou Compact) avec Guy Harnist, lors de 10 séances conviviales dont 2 en extérieur.

.

MJC 3, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 86 43 mjc.chateauneuf@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The MJC of Châteauneuf sur Isère offers a Digital Photo Workshop to learn how to master your digital camera (Reflex, Bridge, Hybrid or Compact) with Guy Harnist, during 10 friendly sessions, including 2 outdoors.

L’événement Atelier photo numérique Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-16 par Valence Romans Tourisme