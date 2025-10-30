Atelier Photo « Photo au musée » au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine
Atelier Photo « Photo au musée » au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine
Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine Aube
Le mercredi 30 octobre 2025 à 14h30
Grâce aux conseils avisés de Philippe Brame, les jeunes participants découvrent l’exposition temporaire et photographient certains des personnages en mettant en évidence leurs émotions.
Cet atelier est ouvert à tous, nul besoin d’être un photographe confirmé ! Le matériel est fourni.
Atelier photographie pour les enfants à partir de 7 ans et les adolescents. 5 .
Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 24 76 34
