Atelier photo Photographier en noir & blanc Liré Orée d’Anjou

Atelier photo Photographier en noir & blanc

Liré La Turmelière Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 16:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Débutant ou plus expérimentés, apprenez à jouer avec les noir et blanc pour révéler vos talents de photographe, entre Angers et Nantes !

Dès la prise de vue, projetez votre regard pour des photos Noir et Blancs impactantes. .

Liré La Turmelière Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 41 15 44 photos@estelleoffroy.com

English :

Whether you’re a beginner or more experienced, learn how to play with black and white to reveal your photographic talents, between Angers and Nantes!

