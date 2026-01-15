Atelier photo Photographier en noir & blanc Liré Orée d’Anjou
Atelier photo Photographier en noir & blanc Liré Orée d’Anjou samedi 14 février 2026.
Atelier photo Photographier en noir & blanc
Liré La Turmelière Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 16:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Débutant ou plus expérimentés, apprenez à jouer avec les noir et blanc pour révéler vos talents de photographe, entre Angers et Nantes !
Dès la prise de vue, projetez votre regard pour des photos Noir et Blancs impactantes. .
Liré La Turmelière Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 41 15 44 photos@estelleoffroy.com
English :
Whether you’re a beginner or more experienced, learn how to play with black and white to reveal your photographic talents, between Angers and Nantes!
