Atelier photo Photographier le paysage Liré Orée d’Anjou
Liré La Turmelière Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Début : 2026-01-28 09:30:00
fin : 2026-01-28 12:00:00
2026-01-28
Débutant ou plus expérimentés, découvrez la photo de paysage dans le cadre verdoyant de la Turmelière à Liré, entre Angers et Nantes !
Dans le cadre exceptionnel du Parc de la Turmelière à Liré (49), aborder la photo de paysage avec sérénité. .
Liré La Turmelière Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 41 15 44 photos@estelleoffroy.com
English :
Whether you’re a beginner or more experienced, discover landscape photography in the verdant setting of La Turmelière in Liré, between Angers and Nantes!
