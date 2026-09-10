Atelier photo « Photographier pour préserver : le patrimoine en péril », Musée Lambinet, Versailles

Informations pratiques

Atelier photo « Photographier pour préserver : le patrimoine en péril » Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée Lambinet Yvelines

Gratuit, limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine dont les thèmes sont cette année « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », le musée Lambinet propose un atelier de découverte animé par une photographe de l’école des Beaux-Arts.

La photographie joue un rôle essentiel dans la connaissance, l’étude et la préservation du patrimoine. Elle permet de documenter les œuvres, d’enregistrer leur état de conservation et de transmettre la mémoire des lieux et des objets.

Après une introduction à ces enjeux, les participants seront invités à observer et photographier un objet des collections sous différents angles, à la manière d’une véritable documentation patrimoniale.

Les débutants sont les bienvenus.

Tout public, dès 12 ans.

Gratuit, sur inscription.

Musée Lambinet 54 Boulevard de la Reine, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 0139503032 https://www.versailles.fr/museelambinet [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles.fr/1554/culture/musee-lambinet/billetterie-en-ligne.htm »}] Hôtel élevé vers le milieu du XVIIIe siècle, probablement par Joseph-Barnabé Porchon, entrepreneur du Roi qui avait acquis le terrain en 1751. La façade principale a une ordonnance sobre et bien composée, deux pilastres avec bossages sont couronnés par un fronton, orné d’un motif sculpté représentant l’architecture ; elle est précédée d’un jardin à la française. A l’intérieur, des salles possèdent encore leurs lambris et cheminées d’origine.

Atelier photo

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