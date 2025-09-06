Atelier photo place de la Petite Hollande Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes

Atelier photo place de la Petite Hollande Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes samedi 6 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-06 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous le 6 septembre de 15h à 18h sur la place de la Petite Hollande pour découvrir différentes techniques de photographie avec l’association Aléa Club !Au programme :- Atelier Sténopé- Atelier Afghan Box- Atelier cyanotype- Atelier chimigrammeAu cours de ces ateliers, les membres de l’association vous guident dans la découverte de ces techniques et repartez avec vos clichés !

Place Petite Hollande / Ile Gloriette Centre-ville Nantes 44000